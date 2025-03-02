الرئيس البرازيلي: الشجار العلني بين ترامب وزيلينسكي "مشهد بشع"

وصف الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا السبت المشادة الكلامية بين نظيريه الأميركي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض بأنها "مشهد بشع".



وقال لولا، الموجود في مونتيفيديو لحضور حفل تنصيب رئيس الأوروغواي الجديد ياماندو أورسي "منذ أن وُجِدَت الدبلوماسية، لم يكن هناك مشهد بشع وغير محترم مثل ذاك الذي حدث في المكتب البيضوي".



وأضاف الزعيم البرازيلي اليساري "أعتقد أن زيلينسكي تعرض للإهانة. وأعتقد أنه، في رأي ترامب، كان زيلينسكي يستحق ذلك". واعتبر لولا أنه "من الممكن جدا أن تُحمَّل أوروبا مسؤولية كارثة" الحرب.