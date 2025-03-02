إسرائيل توافق على مقترح أميركي لهدنة في غزة خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي

وافقت إسرائيل على مقترح أميركي بتمديد الهدنة في قطاع غزة خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي الذي من المقرر أن يُحتفل به في نيسان، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو السبت.



وجاء في بيان صادر عن مكتب نتانياهو أن "إسرائيل تعتمد خطة المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف لوقف إطلاق نار مؤقت خلال شهر رمضان" الذي من المقرر أن ينتهي في نهاية آذار وخلال عيد الفصح اليهودي الذي سيحتفل به في منتصف نيسان.



وبموجب الخطة، يتم إطلاق سراح "نصف الرهائن، الأحياء والأموات" في اليوم الأول من دخولها حيز التنفيذ، ويتم إطلاق سراح بقية الرهائن (الأحياء أو الأموات) "في نهاية المطاف، إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن وقف دائم لإطلاق النار"، بحسب البيان.



وبحسب مكتب نتانياهو، فإن ويتكوف وضع هذا المقترح على الطاولة بعد أن خلُص إلى أن مواقف حماس وإسرائيل يستحيل التوفيق بينها على الفور، وأن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لإتمام المحادثات بشأن وقف دائم لإطلاق النار.

