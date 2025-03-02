رئيس الأركان الإسرائيلي: "حزب الله" كاد يصل إلى حيفا

أشار رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي إلى أنّ "حزب الله لو هاجم إسرائيل في السابع من تشرين الأول، لكانت قواته قد وصلت إلى مدينة حيفا"، وفق ما أوردت "القناة 12" الإسرائيلية.



ولفت في تصريح، إلى أن "حزب الله كان يمتلك القدرة على شن هجوم واسع النطاق على جبهات عدّة في ذلك اليوم، مما كان سيشكل تهديداً كبيراً للأمن الداخلي الإسرائيلي".

وأوضح هاليفي أنه "رغم قوة الجيش الإسرائيلي واستعداده في ذلك الوقت، فإن السيناريو الذي كان يواجهه الجيش في حال الهجوم من قبل حزب الله كان سيضع إسرائيل في موقف صعب للغاية".

ورأى أن "هجوماً موسعاً من حزب الله كان قد يؤدي إلى تأثيرات استراتيجية على أمن شمال إسرائيل"، مشيراً إلى أهمية التحضير للتهديدات المقبلة.



إلى ذلك، أكد هاليفي، خلال جلسة حوارية مع قادة الجيش، أن الاعتراف بالإخفاقات العسكرية يعدّ ضرورة أساسية للتعلم والتطوير، مشيراً إلى أهمية مواجهة الأخطاء بدلاً من تجاهلها.

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي لا يمكنه تكرار نفس الخطأ، مشدداً على أهمية المحاسبة والشفافية في استخلاص العبر من أحداث السابع من تشرين الأول 2023.

وأشار إلى أن بعض القادة الذين شاركوا في التحقيقات اعترفوا بأخطائهم بصوت مرتجف، مؤكداً أن هذا الاعتراف ضروري ليس فقط للتعلم، ولكن أيضاً لدعم الصحة النفسية لأولئك الذين يتحملون مسؤولية القيادة في لحظات مصيرية.