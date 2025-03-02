البرلمان الإيراني يبدأ جلسة يتخللها تصويت على إقالة وزير المال

بدأ البرلمان الإيراني الأحد جلسة سيتخللها تصويت لحجب الثقة عن وزير المال، بعد الانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية الريال.



وفي السوق السوداء الأحد، كان الريال يتداول بأكثر من 920 ألفا في مقابل الدولار الأميركي، مقارنة بأقل من 600 ألف في منتصف عام 2024.



وسيقدم الرئيس مسعود بزشكيان للنواب دفاعه عن الوزير عبد الناصر همتي، الذي سيتحدث دعما لأدائه.



ومن المتوقع أن يصوت البرلمان على حجب الثقة بعد الظهر ويتطلب أي قرار كهذا دعم غالبية أعضاء المجلس البالغ عددهم 290.