الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

البرلمان الإيراني يبدأ جلسة يتخللها تصويت على إقالة وزير المال

أخبار دولية
2025-03-02 | 02:38
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
البرلمان الإيراني يبدأ جلسة يتخللها تصويت على إقالة وزير المال
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
البرلمان الإيراني يبدأ جلسة يتخللها تصويت على إقالة وزير المال

بدأ البرلمان الإيراني الأحد جلسة سيتخللها تصويت لحجب الثقة عن وزير المال، بعد الانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية الريال.
     
وفي السوق السوداء الأحد، كان الريال يتداول بأكثر من 920 ألفا في مقابل الدولار الأميركي، مقارنة بأقل من 600 ألف في منتصف عام 2024. 
     
وسيقدم الرئيس مسعود بزشكيان للنواب دفاعه عن الوزير عبد الناصر همتي، الذي سيتحدث دعما لأدائه.
     
ومن المتوقع أن يصوت البرلمان على حجب الثقة بعد الظهر ويتطلب أي قرار كهذا دعم غالبية أعضاء المجلس البالغ عددهم 290.

أخبار دولية

الإيراني

يتخللها

تصويت

إقالة

المال

LBCI التالي
إسرائيل تعلن تعليق دخول السلع والإمدادات لقطاع غزة
رئيس الأركان الإسرائيلي: "حزب الله" كاد يصل إلى حيفا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-02-19

البرلمان الإيراني يبدأ إجراء لإقالة وزير الاقتصاد

LBCI
أخبار دولية
2025-02-05

رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من تصويت أولي لحجب الثقة في البرلمان

LBCI
أخبار دولية
2025-02-22

دبلوماسيون: أميركا تريد تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن أوكرانيا الاثنين

LBCI
خبر عاجل
2025-02-11

وزير المال ياسين جابر للـLBCI: المبدأ الأساسي الذي يجب أن ننطلق به في هذه الحكومة هو أن مبدأ شطب الودائع ليس واردا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:40

إسرائيل تعلن تعليق دخول السلع والإمدادات لقطاع غزة

LBCI
أخبار دولية
00:50

رئيس الأركان الإسرائيلي: "حزب الله" كاد يصل إلى حيفا

LBCI
أخبار دولية
00:13

إسرائيل توافق على مقترح أميركي لهدنة في غزة خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي

LBCI
أخبار دولية
00:10

الرئيس البرازيلي: الشجار العلني بين ترامب وزيلينسكي "مشهد بشع"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

"ولعت" بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأميركي دونالد ترامب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

أسباب محلية إقليمية ودولية وراء قرار أوجلان التاريخي بإلقاء السلاح وحلّ حزبه

LBCI
صحف اليوم
2025-02-28

القيادة السعودية تثمن مواقف الرئيس عون تجاه الدول العربية (اللواء)

LBCI
أخبار دولية
00:13

إسرائيل توافق على مقترح أميركي لهدنة في غزة خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
14:43

إسرائيل تدمر منزل الفنان التشكيلي عبد الحميد بعلبكي... وما تبقى من أعماله الفنية يعاند محو الذاكرة!

LBCI
رياضة
13:33

Beirut Sports Festival OMT: جمع أكبر عدد من الأندية اللبنانية وإبراز نجاحاتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

أسباب محلية إقليمية ودولية وراء قرار أوجلان التاريخي بإلقاء السلاح وحلّ حزبه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

في اليوم الثاني من إنطلاق برنامج أكرم من مين.. هكذا تبدو الأجواء في الـForum De Beirut

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

"ولعت" بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأميركي دونالد ترامب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

رمضان في بيروت: بين الزينة والتقاليد وسط تحديات الحياة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

إسرائيل ترفض المضي قدماً نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

مجزرة زراعية في الجنوب... لا آبار ولا مواسم والوصول الى الأرزاق ممنوع!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:08

ناقل حقيبة الدولارات عبر المطار: الأموال لمؤسسات شيعية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
08:03

التحقيقات في حادثة تهريب الأموال عبر مطار بيروت تتواصل... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:08

ناقل حقيبة الدولارات عبر المطار: الأموال لمؤسسات شيعية

LBCI
فنّ
04:01

قضية وفاة جين هاكمان وزوجته تابع... تطورات جديدة وهذه التفاصيل!

LBCI
أخبار دولية
14:25

ربيع منذر للـLBCI: لن نطلب الحماية من أحد وننتظر رد الدولة السورية على تصريحات نتنياهو

LBCI
أخبار دولية
00:50

رئيس الأركان الإسرائيلي: "حزب الله" كاد يصل إلى حيفا

LBCI
أمن وقضاء
07:44

هدّده بالخطف والقتل... توقيف شخص بجرم ابتزاز طبيب بمبلغ 50 الف دولار!

LBCI
آخر الأخبار
10:36

الجيش الأميركي: نفذنا غارة جوية دقيقة في سوريا إستهدفت وقتلت قياديًا كبيرًا في جماعة تابعة تنظيم القاعدة

LBCI
أمن وقضاء
14:43

إسرائيل تدمر منزل الفنان التشكيلي عبد الحميد بعلبكي... وما تبقى من أعماله الفنية يعاند محو الذاكرة!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More