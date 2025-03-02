الكرملين يرى أن التحول في السياسة الخارجية الأميركية "يتوافق إلى حد كبير" مع رؤيته

اعلن الكرملين في تصريحات بثت الأحد ان التحول الكبير الذي شهدته السياسة الخارجية الأميركية تجاه روسيا يتماشى إلى حد كبير مع رؤيته.



وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لمراسل من التلفزيون الرسمي في مقابلة مسجلة الأربعاء "الإدارة الجديدة تغير بسرعة جميع إعدادات السياسة الخارجية. وهذا يتوافق إلى حد كبير مع رؤيتنا".