ستارمر : المملكة المتحدة وفرنسا تعملان مع أوكرانيا على خطة "لوقف القتال"

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأحد أن بلاده وفرنسا تعملان معا على "خطة لوقف القتال" بين أوكرانيا وروسيا، قبل ساعات من عقد قمة حاسمة في لندن مع عشرات المسؤولين الأوروبيين.



وقال ستارمر لهيئة بي بي سي "ستعمل المملكة المتحدة، إلى جانب فرنسا وربما دولة أو دولتين أخريين، مع أوكرانيا على خطة لوقف القتال، وبعد ذلك سنناقش هذه الخطة مع الولايات المتحدة".

