حماس: إسرائيل "تتحمل مسؤولية" مصير الرهائن في قطاع غزة

شدد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم الأحد على أن إسرائيل "تتحمل مسؤولية" مصير الرهائن المحتجزين في غزة بعد قرارها تعليق دخول المساعدات إلى القطاع المحاصر.



وقال قاسم في بيان "الاحتلال يتحمل مسؤولية عواقب قراره على أهالي القطاع ومصير أسراه". ورأت الحركة أن مقترح مبعوث واشنطن إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق "ينسجم مع رغبة الاحتلال".

