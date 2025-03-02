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الدفاع المدني في قطاع غزة يشير إلى "قصف مدفعي" إسرائيلي شرق خان يونس

أخبار دولية
2025-03-02 | 05:00
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الدفاع المدني في قطاع غزة يشير إلى &quot;قصف مدفعي&quot; إسرائيلي شرق خان يونس
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الدفاع المدني في قطاع غزة يشير إلى "قصف مدفعي" إسرائيلي شرق خان يونس

أعلن الدفاع المدني في غزة حصول قصف مدفعي إسرائيلي شرق خان يونس في جنوب القطاع فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه "يتحقق" من التقارير بهذا الشأن. 
     
وقال الدفاع المدني في بيان مقتضب "قصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية على المناطق الحدودية لبلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة".
     

أخبار دولية

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