البابا أمضى "ليلة هادئة" ووضعه لا يزال "مستقرا"

أعلن الفاتيكان صباح الأحد في اليوم السابع عشر لدخول البابا فرنسيس إلى المستشفى لإصابته بالتهاب في الرئيتين، أن الحبر الأعظم الذي أصيب الجمعة بنوبة ضيق نفس حادة، أمضى "ليلة هادئة".



وقال الفاتيكان إن "الليلة كانت هادئة والبابا لا يزال يستريح".



وكان الفاتيكان أعلن مساء السبت أن وضع البابا السريري لا يزال "مستقرا".



وانصرف البابا فرنسيس للصلاة واستمر بتناول الطعام وخضع لتدليك فيزيائي لتحسين التنفس و"قد شارك بنشاط فيه" وفق المصدر نفسه.

