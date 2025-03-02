لافروف يصف كلٌ من روبيو ومستشار الامن القومي الاميركي بالعقلانيين

وزيرُ الخارجيةِ الروسية سيرغي لافروف من جهته وصف كلٌ من وزيرِ الخارجية الأميركية ماركو روبيو ومستشار الامن القومي الاميركي مايك ولتز بالعقلانيين.

لافروف أشاد بالحوار الروسي الاميركي قائلا، هم لا يأمُروننا ونحن لا نأمُرهم، فقط دولتان جديتان.