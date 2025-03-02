أربعة شهداء بنيران إسرائيلية في مناطق متفرقة من قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس استشهاد أربعة أشخاص وإصابة ستة آخرين الأحد بنيران إسرائيلية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.



وقالت وزارة الصحة في بيان: "وصل مستشفيات قطاع غزة منذ صباح اليوم 4 شهداء و6 إصابات نتيجة استهدافات الاحتلال في مناطق متعددة بالقطاع".



وكان الدفاع المدني في قطاع غزة أعلن عن قصف مدفعي إسرائيلي شرق خان يونس في جنوب القطاع.



وقال الدفاع المدني في بيان: "قصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية على المناطق الحدودية لبلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة".



من جانبه، وفي معرض رده على استفسارات وكالة فرانس برس، نفى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وقوع قصف في المنطقة.



وقال: "بعد التحقق، لسنا على علم بوقوع قصف في هذه المنطقة".



