مصر تدعو إلى "التنفيذ الكامل" لاتفاق وقف النار في غزة

دعا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى "التطبيق الأمين والكامل" لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وحث الاتحاد الأوروبي على ممارسة "المزيد من الضغط" على إسرائيل لتنفيذ بنوده.وقال عبد العاطي في خلال مؤتمر صحفي في القاهرة: "لا بديل عن التنفيذ الأمين والكامل من جانب كل طرف لما تم التوقيع عليه في كانون الثاني الماضي"، وحث الاتحاد الأوروبي على "ممارسة المزيد من الضغط والنفوذ لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وضمان استدامته".وأضاف: "علينا الآن أن نتحرك في التفاوض على المرحلة الثانية، هي ستكون صعبة بطبيعة الحال".وتابع: "لكن إذا توافرت حسن النية والإرادة السياسية فبالتأكيد سيكون من الممكن الاتفاق حول المرحلة الثانية والعمل على تنفيذها وصولا إلى المرحلة الثالثة".ولفت عبد العاطي الى أنّ "خطة اعادة إعمار غزة انتهت، في انتظار عرضها على الأشقاء العرب في الاجتماع الوزاري وفي القمة لإقرارها".[ ===== DateLine ========== ]القاهرة, 2-3-2025 (أ ف ب) -