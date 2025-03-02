زيلينسكي: التقيت برئيسة وزراء إيطاليا لبحث خطة مشتركة لإنهاء الحرب

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه التقى برئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني لبحث خطة مشتركة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.



وكتب زيلينسكي على "تلغرام": "لا أحد مهتما باستمرار الحرب والعودة إليها بسرعة باستثناء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لذلك من المهم أن تبقوا متحدين بشأن أوكرانيا وتعزيز موقف دولتنا بالتعاون مع الحلفاء -الدول الأوروبية والولايات المتحدة".



وأضاف: "أوكرانيا بحاجة إلى أن يكون السلام مدعوما بضمانات أمنية جديرة بالثقة".