إسرائيل تعتقل مواطنا بتهمة التواصل مع المخابرات الإيرانية

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقالها أحد سكان مدينة بئر السبع بجنوب إسرائيل بتهمة التواصل مع المخابرات الإيرانية وعرض بيع معلومات حساسة، منها الوصول إلى مركز للأبحاث النووية.