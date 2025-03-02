روبيو: لم أتحدث إلى زيلينسكي منذ لقائه بترامب الجمعة

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أنه لم يتحدث إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي منذ اجتماعه بالبيت الأبيض يوم الجمعة مع الرئيس دونالد ترامب.



وجاءت تصريحات روبيو في سياق مقابلة أجرتها معه شبكة (إيه.بي.سي) اليوم الأحد.



وذكر روبيو أيضا أنه لم يتحدث إلى نظيره الأوكراني أندريه سيبيا منذ المشادة الكلامية بين ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض وما أدت إليه من عدم توقيع اتفاق متوقع بشأن المعادن.



وقال روبيو: "سنكون مستعدين لمعاودة التواصل عندما يكونون مستعدين للسلام".