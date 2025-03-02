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إجلاء آلاف السكان في شمال اليابان بسبب حرائق غابات

أخبار دولية
2025-03-02 | 10:13
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إجلاء آلاف السكان في شمال اليابان بسبب حرائق غابات
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إجلاء آلاف السكان في شمال اليابان بسبب حرائق غابات

أخلى آلاف السكان منازلهم في شمال اليابان حيث اجتاحت حرائق غابات مساحة هي الأوسع منذ العام 1992 وأسفرت عن مقتل شخص واحد، بحسب السلطات. 
     
وأفادت السلطات اليابانية بأن نحو 2000 شخص نزحوا من المناطق المحيطة ببلدة أوفوناتو في منطقة إيواتي الحرجية في شمال اليابان منذ اندلاع الحرائق الأربعاء. 
     
وذكرت أن كثيرين لجأوا إلى أصدقاء أو أقارب، ونُقل أكثر من 1200 شخص إلى مراكز إيواء. 
     
ولقي شخص واحد على الأقل حتفه جراء النيران التي ألحقت أضرارا أيضا بأكثر من 80 مبنى. 
     
وقال متحدث باسم السلطات لوكالة فرانس برس السبت: "ما زلنا نحاول تحديد المنطقة المتضررة، لكنها الأكبر منذ العام 1992" حين دمر حريق 1030 هكتارا في كوشيرو في جزيرة هوكايدو الشمالية.
     
وذكرت بعض التقارير الصحافية أن الحريق امتد على مساحة 1800 هكتار. وأظهرت لقطات جوية بثتها محطة "إن إتش كاي" العامة مروحيات عسكرية تحلق فوق أعمدة من الدخان، بعد أربعة أيام من اندلاع الحريق. 

أخبار دولية

اليابان

حرائق

غابات

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