سوريا: تشكيل لجنة لصياغة مسودة الإعلان الدستوري

أعلنت الرئاسة السورية في بيان، تشكيل لجنة من سبعة أعضاء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في البلاد.