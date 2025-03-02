غوتيريش يدعو الى الاستئناف الفوري لدخول المساعدات الى غزة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الاستئناف "الفوري" لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعدما أعلنت إسرائيل تعليق دخول السلع والإمدادات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.



وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش في بيان، إنّ الأمين العام "يدعو إلى الاستئناف الفوري لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وإلى إطلاق جميع الرهائن"، مضيفا أنّه "يحث جميع الأطراف على بذل الجهود اللازمة لتجنّب العودة إلى الأعمال العدائية في غزة".