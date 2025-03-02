حلف الأطلسي: قادة أوروبيون وضعوا خططا خاصة بشأن الإنفاق الدفاعي

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته أن بعض القادة الأوروبيين وضعوا خططا جديدة لم يُكشف عنها للإنفاق الدفاعي في خلال اجتماع في لندن، لكنه رفض إعطاء تفاصيل.



وقال روته لصحفيين خارج الاجتماع اليوم إن الأمر متروك للقادة الأوروبيين للكشف عن هذه الخطط.