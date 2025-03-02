رئيس الأرجنتين يزور إسرائيل هذا الشهر لتعزيز العلاقات

كشف المتحدث باسم الرئاسة الأرجنتينية مانويل أدورني لرويترز أن رئيس الأرجنتين خافيير ميلي سيزور إسرائيل في 23 آذار الحالي لتعزيز العلاقات بين بلاده وإسرائيل.