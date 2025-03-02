شولتس: أوكرانيا بحاجة إلى جيش قوي عندما تنتهي الحرب

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن حلفاء أوكرانيا سيركزون على أن يكون لديها جيش قوي عندما تنتهي الحرب هناك حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها في مواجهة أي عدوان مستقبلي.



وقال شولتس لصحفيين بعد اجتماع لزعماء أوروبيين في لندن: "أساس كل شيء جيش قوي".