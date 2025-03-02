ستارمر: دول عدة تريد الانضمام إلى "تحالف الراغبين" الأوروبي لدعم أوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن دولا عدة أبدت رغبتها في أن تكون جزءا من التحالف الأوروبي المزمع الذي يضم الدول الراغبة في مساعدة أوكرانيا، وذلك من دون أن يذكر أسماء تلك الدول.



وقال ستارمر في مؤتمر صحفي عقب اجتماع قادة أوروبيين في لندن: "فيما يتعلق بتحالف الراغبين.. نعم.. أشارت دول عدة اليوم إلى أنها تريد أن تكون جزءا من الخطة التي نعمل على تطويرها".



وأضاف: "سأترك لهم الإدلاء بتصريحاتهم الخاصة بشأن كيفية رغبتهم بالضبط في تقديم هذه المساهمة، لكننا تمكنا من المضي قدما في ذلك".



من جهة أخرى، أعلن رئيس الوزراء البريطاني أنه لا يقبل فكرة أن الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب حليف غير موثوق به.