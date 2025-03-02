السعودية تتهم إسرائيل باستخدام المساعدات إلى غزة كأداة "ابتزاز وعقاب جماعي"

اتهمت السعودية إسرائيل باستخدام المساعدات الإنسانية إلى غزة كأداة "ابتزاز وعقاب جماعي"، بعدما أعلنت إسرائيل تعليق دخول السلع والإمدادات إلى القطاع.



ودانت وزارة الخارجية السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية (واس)، "قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واستخدامها كأداة للابتزاز والعقاب الجماعي، الذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومساسا مباشرا بقواعد القانون الدولي الإنساني".



وجدّدت دعوتها الى المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة وتفعيل آليات المحاسبة الدولية وضمان الوصول المستدام للمساعدات.