ستارمر: على أوروبا تحمّل العبء الأكبر لضمان السلام في أوكرانيا

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن على "أوروبا تحمّل العبء الأكبر" لضمان السلام في أوكرانيا، لكنه أشار إلى الحاجة للدعم الأميركي، وذلك بعد استضافته محادثات مع حلفاء لكييف بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



وقال ستارمر: "على أوروبا تحمّل العبء الأكبر، لكن من أجل دعم السلام في قارتنا، والنجاح في ذلك، يحب أن يحظى هذا الجهد بدعم قوي من الولايات المتحدة".