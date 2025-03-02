البابا فرنسيس في وضع "مستقر" ويدعو الى الصلاة من أجل لبنان

أعلن البابا فرنسيس أنه يصلّي من أجل السلام، داعيا الى "الصلاة من أجل أوكرانيا المعذّبة، من أجل فلسطين، إسرائيل، لبنان، ميانمار، السودان، وكيفو".



وشكر البابا فرنسيس من المستشفى المؤمنين في أنحاء العالم على صلواتهم و"مودتهم" التي يشعر بفضلها أنه "محمول" ومدعوم، بحسب رسالة وزعها الفاتيكان الأحد.



وللأحد الثالث على التوالي لم يتمكن البابا الذي أُدخل إلى المستشفى منذ 14 شباط بسبب إصابته بالتهاب في الرئتين، من تلاوة صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين، ونُشرت على هيئة رسالة وزعها الكرسي الرسولي.



وكتب البابا: "أود أن أشكركم على الصلوات التي ترتفع إلى الرب من قلوب الكثير من المؤمنين في أنحاء العالم". وأضاف: "أشعر بمودّتكم وقربكم، وفي هذه اللحظة الخاصة، أشعر وكأنني محمول ومدعوم من قِبَل شعب الله بأسره. شكرا لكم جميعا!".



وتوجه البابا أيضا في رسالته إلى الأطباء والعاملين الصحيين في مستشفى جيميلي في روما، قائلا: "أشكرهم على العناية التي يحيطونني بها".



وأضاف البابا: "أنا أيضا أصلّي من أجلكم، وأصلّي بشكل خاص من أجل السلام. من هنا، تبدو الحرب أكثر عبثية. لنصلِّ من أجل أوكرانيا المعذّبة، من أجل فلسطين، إسرائيل، لبنان، ميانمار، السودان، وكيفو".

وأعلن الفاتيكان مساء الأحد في اليوم السابع عشر لدخول البابا الى المستشفى، أن وضع الحبر الأعظم "مستقر"، وأنه لم يعانِ من ارتفاع في درجات الحرارة خلال اليوم.