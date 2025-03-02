الأردن: تعليق إدخال المساعدات لغزة "انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار"

ندد الأردن بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية الى غزة، معتبرا أنه "انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار" ويهدد "بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع" الفلسطيني.



ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن المتحدث باسمها سفيان القضاة قوله إن "قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، مما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع"، مشددا على "ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصا خلال شهر رمضان المبارك".