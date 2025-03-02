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زيلينسكي: أوكرانيا تشعر بدعم قوي في أوروبا
أخبار دولية
2025-03-02 | 15:08
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زيلينسكي: أوكرانيا تشعر بدعم قوي في أوروبا
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تشعر بدعم قوي، مبديا ارتياحه لما قال إنها "وحدة أوروبية على مستوى عال للغاية لم نشهده منذ فترة طويلة".
وكتب زيلينسكي على تيليغرام بعد قمة لزعماء أوروبيين: "نحن جميعا نعمل معا في أوروبا من أجل إيجاد أساس للتعاون مع الولايات المتحدة من أجل سلام حقيقي وأمن مضمون".
أخبار دولية
زيلينسكي
أوكرانيا
أوروبا
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