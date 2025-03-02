نتنياهو يشكر ترامب على توفير أسلحة لـ"إنهاء المهمة" ضد "محور إيران"

شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأميركي دونالد ترامب على توفير ذخائر كانت الإدارة السابقة قد جمّدت إرسالها الى إسرائيل، مؤكدا أنها ستساعدها في "إنهاء المهمة" ضد إيران وحلفائها.



وقال نتنياهو في رسالة مصوّرة: "دونالد ترامب هو أعظم صديق حظيت به إسرائيل في البيت الأبيض... لقد أظهر ذلك من خلال إرسال كل الذخائر التي سبق أن تمّ تعليقها. بهذه الطريقة هو يعطي إسرائيل الوسائل التي نحتاجها لإنهاء المهمة ضد محور الشر الإيراني".