قطر تندد بالقرار الإسرائيلي: نرفض استخدام الغذاء كسلاح حرب

اعتبرت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحماس في غزة، أن تعليق إسرائيل إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو "انتهاك صارخ" للاتفاق.



ونددت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الاسرائيلي، مؤكدة أنها "تعدّه انتهاكا صارخا لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية".



وشددت على رفض الدوحة "القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب وتجويع المدنيين"، داعية "المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى مناطق القطاع كافة".