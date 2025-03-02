زيلينسكي: بوسعي إنقاذ علاقتي بترامب

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه يعتقد أن بوسعه إنقاذ علاقته بنظيره الأميركي دونالد ترامب بعد اجتماعهما العاصف في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض الجمعة.



بيد أن زيلينسكي قال إنه يتعين المضي قدما في المحادثات بصيغة مختلفة.



وأشار الرئيس الأوكراني الى أنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة ستوقف مساعداتها لأوكرانيا لأن ذلك لن يساعد إلا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكنه قال إنه سيعمل على الاستعداد لأي تحديات قد تنشأ.



وأكد زيلينسكي للصحفيين في لندن أنه لا يزال مستعدا لتوقيع اتفاقية المعادن مع الولايات المتحدة، وأنه يعتقد بأنها ستكون مستعدة أيضا لذلك.