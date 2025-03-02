الصليب الأحمر يؤكد ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار بغزة وإدخال المساعدات

أكد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر أنه "من الضروري الحفاظ على وقف إطلاق النار وتسليم المساعدات إلى غزة"، وذلك عقب قرار إسرائيل تعليق دخولها إلى القطاع.



وقال الأمين العام للاتحاد جاغان تشاباغين: "من الضروري الحفاظ على وقف إطلاق النار وتسليم المساعدات إلى غزة لتلبية الاحتياجات الإنسانية من الأمان والمأوى والرعاية الصحية والغذاء والدعم النفسي، الى حين التوصل إلى حلّ مستدام من أجل سلام طويل الأمد".