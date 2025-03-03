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زيلينسكي يقول إن استبداله لن يكون "سهلا"

أخبار دولية
2025-03-03 | 00:00
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زيلينسكي يقول إن استبداله لن يكون &quot;سهلا&quot;
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زيلينسكي يقول إن استبداله لن يكون "سهلا"

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الأحد أن استبداله لن يكون "سهلا"، في وقت ترغب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب برحيله بسبب رفضه الرضوخ لمطالب موسكو. 
     
وقال زيلينسكي الذي لم يخلع ملابسه العسكرية منذ الغزو الروسي لبلاده في شباط 2022، للصحافة في لندن "نظرا إلى ما يحدث، ونظرا إلى الدعم، فإن استبدالي ببساطة لن يكون بهذه السهولة". 
     
وكان ترامب اتهم نظيره الأوكراني الأسبوع الماضي،بأنه "ديكتاتور"، نظرا إلى عدم إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في أوكرانيا وأرجئت بسبب الحرب.
     
وأضاف زيلينسكي: "لن تكون المسألة مجرد تنظيم انتخابات. بل سيتعين أيضا منعي من الترشح، وهو الأمر الذي سيكون أكثر تعقيدا بعض الشيء".

أخبار دولية

استبداله

"سهلا"

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