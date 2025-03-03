ماكرون: أوروبا بحاجة إلى إيطاليا "قوية"

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد أن أوروبا بحاجة إلى إيطاليا "قوية" و"تعمل" إلى جانب شركائها لإيجاد مخرج من الحرب في أوكرانيا، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى البقاء "متحدا".



وقال لصحيفة "إيل فوغليو" التي تصدر الاثنين "إذا أردنا بصفتنا أوروبيين أن نكون ذوي صدقية في دعمنا أوكرانيا على المدى الطويل، يجب أن نكون قادرين على تقديم ضمانات أمنية قوية".



وأضاف ماكرون "نحن نحاول تحريك الأمور. ونحن في حاجة إلى إيطاليا، إيطاليا القوية التي تعمل إلى جانب فرنسا وألمانيا"، وفق ترجمة لتصريحاته المنشورة باللغة الإيطالية.

