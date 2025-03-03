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شولتس يأمل بمواصلة الولايات المتحدة دعمها لأوكرانيا

أخبار دولية
2025-03-03 | 00:32
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شولتس يأمل بمواصلة الولايات المتحدة دعمها لأوكرانيا
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شولتس يأمل بمواصلة الولايات المتحدة دعمها لأوكرانيا

أمل المستشار الألماني أولاف شولتس الأحد في أن تُواصل واشنطن دعمها لأوكرانيا، بعد اجتماع أزمة عقده زعماء أوروبيون في لندن سعيا إلى توفير ضمانات أمنية جديدة للقارة. 
     
وعقدت القمة بعد ساعات على اجتماع عاصف الجمعة، شهد تلاسنا بين الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض. 
     
وأثار ذلك قلق الحلفاء الأوروبيين من احتمال أن تُجبر واشنطن قريبا كييف على القبول بوقف لإطلاق النار يصب في مصلحة موسكو. 
     
وقال شولتس للصحافة بعد المحادثات في لندن إن "الدعم الدولي والعابر للأطلسي لأوكرانيا يظل مهما لأمن البلاد وأوروبا". 
     

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