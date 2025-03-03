زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لتوقيع اتفاق المعادن

اكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لوسائل إعلام بريطانية الأحد بأن بلاده مستعدة لتوقيع اتفاق المعادن مع الولايات المتحدة.



وقال في جلسة مع صحافيين في وقت متأخر ليلا بعد القمة التاريخية التي جمعت قادة دول حليفة لكييف في لندن: "سيتم توقيع الاتفاق المطروح على الطاولة إذا كان الأطراف مستعدون".



وتلاشت الآمال بإبرام الاتفاق الذي كان مفترضا أن يشكل خطوة نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا، الجمعة بعد تلاسن بين زيلينسكي والرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.



ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن زيلينسكي قوله "سياستنا هي مواصلة ما حدث في الماضي، نحن بناؤون".

