نتانياهو يشكر ترامب على توفير أسلحة لـ"إنهاء المهمة" ضد "محور إيران"

شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على توفير ذخائر كانت الإدارة السابقة قد جمّدت إرسالها الى الدولة العبرية، مؤكدا أنها ستساعدها في "إنهاء المهمة" ضد إيران وحلفائها.



وقال نتانياهو في رسالة مصوّرة: "ترامب أعظم صديق حظيت به إسرائيل في البيت الأبيض".



أضاف: "لقد أظهر ذلك من خلال إرسال كل الذخائر التي سبق أن تمّ تعليقها (من قبل إدارة سلفه جو بايدن)"، مؤكدا أنه "بهذه الطريقة يعطي إسرائيل الوسائل التي نحتاجها لإنهاء المهمة ضد محور الإرهاب الإيراني".