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ترامب يقلل من أهمية المخاوف حيال تقاربه مع بوتين
أخبار دولية
2025-03-03 | 01:54
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ترامب يقلل من أهمية المخاوف حيال تقاربه مع بوتين
ردّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد على الانتقادات التي يواجهها على خلفية تقاربه المتزايد مع موسكو حيال ملف أوكرانيا، قائلا إن على الولايات المتحدة تخفيف شعورها بالقلق حيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" ليل الأحد "علينا تمضية وقت أقل ونحن نشعر بالقلق من بوتين وأن نمضي المزيد من الوقت في القلق من عصابات المهاجرين التي تضم مغتصبين وتجار مخدرات وقتلة وأشخاصا من مصحات عقلية يدخلون إلى بلدنا - حتى لا ينتهي الأمر بنا مثل أوروبا!".
وبدا تحول ترامب الصادم حيال الحرب وروسيا جليا قبل أيام عندما قام بتأنيب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام الصحافيين في البيت الأبيض.
ودفع السجال العلني الذي وصف ترامب خلاله الرئيس الأوكراني بأنه "عديم الاحترام"، زيلينسكي إلى مغادرة البيت الأبيض من دون التوقيع الذي كان منتظرا على اتفاق بشأن حقوق تشارك المعادن الأوكرانية.
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