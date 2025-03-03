الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين في هجوم طعن في حيفا والشرطة تردي المهاجم

أخبار دولية
2025-03-03 | 04:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين في هجوم طعن في حيفا والشرطة تردي المهاجم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين في هجوم طعن في حيفا والشرطة تردي المهاجم

قتل شخص وأصيب أربعة آخرون بجروح في هجوم نفذ طعنا بسكين الاثنين في محطة للحافلات في مدينة حيفا في شمال إسرائيل على ما أفاد جهاز إسعاف نجمة داوود الحمراء فيما تحدثت الشرطة عن "مقتل" منفذ "الهجوم الإرهابي".
     
وقالت نجمة داوود الحمراء في بيان مقتضب  "أعلن مسعفونا وفاة رجل يبلع حوالى 70 عاما، وهم يقدمون العلاج لأربعة مصابين".
     

أخبار دولية

وإصابة

أربعة

آخرين

والشرطة

المهاجم

LBCI التالي
فولكر تورك يعرب عن قلقه من "التحول الجذري" في التوجهات الأميركية
ترامب يقلل من أهمية المخاوف حيال تقاربه مع بوتين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-01-21

أربعة جرحى طعنًا في تل أبيب ومقتل المهاجم

LBCI
أخبار دولية
2025-01-18

الشرطة الإسرائيلية تعلن إصابة شخص بجروح جراء عملية طعن في تل أبيب

LBCI
أخبار دولية
2025-01-01

مقتل شخص وإصابة سبعة في هجوم روسي على وسط كييف

LBCI
أخبار دولية
2025-02-21

مصادر لرويترز: مقتل جنديين وإصابة 2 آخرين في هجومين للقاعدة في اليمن

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
09:47

باريس: فرنسا وبريطانيا تقترحان هدنة جزئية لمدة شهر في أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
08:33

عملية دهس في مانهايم في ألمانيا

LBCI
أخبار دولية
08:06

بارو يحذر: خطر الحرب في أوروبا وصل إلى مستوى مرتفع

LBCI
أخبار دولية
07:14

بلومبرغ: برنامج الأغذية العالمي يغلق مكتبه في جنوب إفريقيا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-02-26

"شاركتونا الدمعة والفراق بحب مطلق"... ورد الخال توجّه رسالة شكر مؤثرة إلى زملائها ومتابعيها (صورة)

LBCI
أخبار لبنان
2025-01-14

افرام: لتشكيل حكومة تكنوقراط لتفادي التأزّم

LBCI
أخبار لبنان
2025-03-02

الراعي: الحياد لا يعني الإستقالة من "الجامعة العربيّة" ومن "منظّمة المؤتمر الإسلاميّ" ومن "منظّمة الأمم المتّحدة"

LBCI
أخبار لبنان
2025-02-12

دير سيّدة لبنان في المملكة المتحدة احتفل بعيد القدّيس مارون… ومعرض للإرث الماروني

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:06

بارو يحذر: خطر الحرب في أوروبا وصل إلى مستوى مرتفع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:05

اجتماع استثنائي للهيئة العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز

LBCI
أخبار لبنان
08:04

وزيرة الشؤون الإجتماعيّة : تمديد المساعدات الماليّة للمستفيدين من برنامج أمان

LBCI
خبر عاجل
04:42

الرئيس عون إلى الرياض...

LBCI
أخبار دولية
04:22

فولكر تورك يعرب عن قلقه من "التحول الجذري" في التوجهات الأميركية

LBCI
أخبار دولية
04:05

مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين في هجوم طعن في حيفا والشرطة تردي المهاجم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

الـ"Design للجميع"... عنوان يوم التصميم الإيطالي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

أول افطار رمضاني على أنقاض المنازل في رفح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

أوروبا تبحث في مستقبل القارة الأمني ومستقبل الحرب في أوكرانيا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
11:07

عملية دهم للجيش في بلدة القصر - الهرمل

LBCI
حال الطقس
01:49

بعد الاستقرار..منخفض جوي معتاد الفعالية في طريقه الينا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

الذهب يستمر في تحطيم الأرقام القياسية... وهذا اتجاه الأسعار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

من إعلامية في القصر الى مُكرَمة: هدى شديد إبنة الـLBCI منكِ نتعلّم!

LBCI
أمن وقضاء
05:39

مفرزة سير الجديدة تضبط 7 سيارات على أوتوستراد ضبية يقوم سائقوها بمناورات متهورة مهددين السلامة العامة

LBCI
أخبار لبنان
06:59

قرار لوزيرة التربية باقفال المدارس والثانويات والمعاهد والمهنيات في 10 آذار لمناسبة عيد المعلم

LBCI
أخبار دولية
11:39

بعد رفض المتورطين في اغتيال أحمد الخطيب تسليم أنفسهم... قوات الأمن السورية تنتشر داخل جرمانا

LBCI
خبر عاجل
04:42

الرئيس عون إلى الرياض...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More