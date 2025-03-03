مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين في هجوم طعن في حيفا والشرطة تردي المهاجم

قتل شخص وأصيب أربعة آخرون بجروح في هجوم نفذ طعنا بسكين الاثنين في محطة للحافلات في مدينة حيفا في شمال إسرائيل على ما أفاد جهاز إسعاف نجمة داوود الحمراء فيما تحدثت الشرطة عن "مقتل" منفذ "الهجوم الإرهابي".



وقالت نجمة داوود الحمراء في بيان مقتضب "أعلن مسعفونا وفاة رجل يبلع حوالى 70 عاما، وهم يقدمون العلاج لأربعة مصابين".

