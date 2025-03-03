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فولكر تورك يعرب عن قلقه من "التحول الجذري" في التوجهات الأميركية
أخبار دولية
2025-03-03 | 04:22
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فولكر تورك يعرب عن قلقه من "التحول الجذري" في التوجهات الأميركية
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فولكر تورك يعرب عن قلقه من "التحول الجذري" في التوجهات الأميركية
عبر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك الاثنين عن قلقه من "التحول الجذري" في توجهات الولايات المتحدة "محليًا ودوليًا".
وقال تورك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "السياسات الهادفة لحماية الناس من التمييز باتت تصنف الآن على أنها تمييزية. يستخدم خطاب مثير للانقسامات للتشويه والخداع وإثارة الاستقطاب"، منددًا بشكل مبطن بالتحولات منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السلطة في كانون الثاني، من دون أن يأتي على ذكره بالاسم.
أخبار دولية
"التحول
الجذري"
التوجهات
الأميركية
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