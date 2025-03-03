الكرملين: السجال بين زيلينسكي وترامب "غير مسبوق"



وصف الكرملين الاثنين السجال الذي وقع الأسبوع الماضي بين الرئيسَين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأميركي دونالد ترامب في المكتب البيضوي بأنه "غير مسبوق".



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مؤتمر صحافي "إنه حدث غير مسبوق"، مضيفا أن زيلينسكي "أظهر افتقارا تاما للقدرات الدبلوماسية. هذا أقل ما يمكن قوله".

