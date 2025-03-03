الجيش الإسرائيلي يعلن قصف "زورق" قبالة سواحل خان يونس في قطاع غزة

اعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين أنه قصف زورقًا "مشبوها" رصده قبالة سواحل خان يونس في جنوب قطاع غزة مشيرا إلى أنه "شكّل تهديدًا".



وأوضح الجيش في بيان عبر تلغرام "في وقت سابق من اليوم (الاثنين) قُصف زورق مشبوه مزود بمحرك قبالة ساحل خان يونس الشمالي لمخالفته القيود الأمنية وتشكيله تهديدا". وقال الجيش أيضا إنه اطلق النار باتجاه "مشتبه بهما تحركا باتجاه قواته" في جنوب قطاع غزة و"شكّلا تهديدًا فوريًا" عليها.

