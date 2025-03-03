برلين تحض إسرائيل على التوقف فورًا عن منع إدخال المساعدات إلى غزة

حضت ألمانيا الاثنين إسرائيل على التوقف "فورًا" عن منع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، بعد وصول المحادثات بشأن تمديد الهدنة إلى طريق مسدود.وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر في مؤتمر صحافي: "يتعين في كل الأوقات ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من دون عراقيل"، مشيرًا إلى أن "السماح بإيصال المساعدات الإنسانية ومنعها ليس وسيلة ضغط مشروعة أثناء المفاوضات".