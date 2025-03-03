الكرملين: تعهدات الزعماء الأوروبيين في شأن أوكرانيا لن تساعد في التوصل إلى حل سلمي

أكّد الكرملين أنّ تعهدات الزعماء الأوروبيين، في قمة لندن، في شأن أوكرانيا، لن تساعد في التوصل إلى حل سلمي للصراع.



والتقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع رئيس الوزراء البريطانيّ كير ستارمر وزعماء غربيين آخرين الأحد.



واتفقوا على وضع خطة سلام لأوكرانيا، لتقديمها إلى الولايات المتحدة بعد يومين من صدام زيلينسكي مع الرئيس دونالد ترامب في اجتماع استثنائيّ، في البيت الأبيض.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنّ تعهدات التمويل من الزعماء الأوروبيين، ومنها صفقة صواريخ دفاع جوي بقيمة ملياري دولار من بريطانيا، ستتسبب في استمرار الحرب.



وأضاف: "من الواضح أنّ هذا لا يتعلق بخطة سلام"، لكنّه سيسمح "باستمرار الأعمال القتالية".



وشدّد بيسكوف على أنّ "أيّ مبادرات بناءة (من أجل السلام) ستكون مطلوبة الآن".



ورأى أنّه "من المهم للغاية أن يجبر شخص ما زيلينسكي نفسه على تغيير موقفه".



وقال: "إنه لا يريد السلام، فيجب على شخص ما أن يجعل زيلينسكي يريد السلام".