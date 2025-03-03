هجوم في حيفا

قُتل شخص وأصيب أربعة آخرون بجروح، في هجوم نفذ طعنا بسكين، في محطة للحافلات، في مدينة حيفا، في شمال إسرائيل، وفق جهاز الإسعاف.





وقالت الشرطة إنّ المهاجم درزيّ إسرائيليّ من مدينة شفاعمرو في شمال إسرائيل علماً ان الدروز من الأقليات العربية الموجودة في إسرائيل.



وأوضحت الشرطة في بيان، أنّ المنفذ "أمضى الأشهر الأخيرة في الخارج وعاد إلى إسرائيل الأسبوع الماضي".



كما أوضحت أنّ الفاعل خرج من حافلة وطعن عدة مدنيين وتم تحييده لاحقا من قبل حارس أمن ومدني في المكان .



ووقع الهجوم في محطة للحافلات والقطارات في مدينة حيفا الساحلية إحدى كبرى المدن الإسرائيلية المختلطة حيث يعيش العرب واليهود.