بلومبرغ: برنامج الأغذية العالمي يغلق مكتبه في جنوب إفريقيا

أعلنت وكالة بلومبرغ نيوز اليوم الاثنين أن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الذي يحصل على معظم تمويله من الولايات المتحدة، يغلق مكتبه في جنوب إفريقيا.



وذكرت بلومبرغ أن المديرة التنفيذية سيندي ماكين أبلغت الموظفين في مختلف أنحاء العالم بهذا القرار عبر رسالة بالبريد الإلكتروني يوم الجمعة.



ووفقًا للبريد الإلكتروني الذي نشرته بلومبرغ، قالت ماكين: "اتخذنا قرارًا صعبًا بإغلاق المكتب الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في جوهانسبرغ".