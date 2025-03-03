بارو يحذر: خطر الحرب في أوروبا وصل إلى مستوى مرتفع

حذر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو من أن خطر الحرب في أوروبا وصل إلى مستوى مرتفع، مؤكدًا أن الخط الأمامي يقترب باستمرار من القارة الأوروبية.