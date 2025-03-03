عملية دهس في مانهايم في ألمانيا

قُتل شخص على الأقل وأُصيب عدة أشخاص آخرين بجروح، بعد أن دهست سيارة حشدًا، في مدينة مانهايم، في ألمانيا، وفق ما أكّد متحدث باسم الشرطة الألمانية.



وقال إنّه قُبض على أحد المشتبه بهم.



ولفت المتحدث إلى أنّه من غير الواضح ما إذا كان هناك مشتبه بهم آخرون.



وناشدت الشرطة السكان البقاء في منازلهم.