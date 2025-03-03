مقتل شخص واحد على الأقل في حادث دهس في مانهايم في ألمانيا

قتل شخص واحد على الأقل وأصيب بضعة أشخاص آخرين اليوم الاثنين بعد أن دهست سيارة حشدًا من الناس في مدينة مانهايم بغرب ألمانيا في حادث ألقى بظلاله على احتفالات الكرنفال في المنطقة حيث كانت الشرطة في حالة تأهب تحسبًا لهجمات أمنية.



وقال متحدث باسم الشرطة إن سائق السيارة اعتقل وإنه لم يتضح بعد إذا كان هناك مشتبه بهم آخرون. وناشدت الشرطة الجمهور الابتعاد عن وسط المدينة.



وأشار شاهد لرويترز إلى أن أشخاصًا شوهدوا مطروحين على الأرض في موقع الحادث وأن اثنين على الأقل كان يجري إنعاشهما. وذكرت صحيفة بيلد نقلًا عن مصادر أمنية قولها إن شخصين قتلا وأُصيب 25.



ولم يتضح بعد ما إذا كان السائق قد تصرف عمدًا أو ما إذا كانت هناك أي صلة باحتفالات الكرنفال في ألمانيا التي بلغت ذروتها اليوم الاثنين فيما يعرف باسم الاثنين الوردي بعدد من المسيرات، على الرغم من عدم وجودها في مانهايم التي شهدت فعاليتها الرئيسية أمس الأحد.



وذكر موقع مانهايم24 الإخباري على الإنترنت أن سيارة سوداء اتجهت بسرعة كبيرة نحو مجموعة من الأشخاص كانوا متجهين من ساحة بارادابلاتس في وسط المدينة نحو برج المياه الأيقوني في المدينة.