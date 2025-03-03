نتنياهو يتوعد حماس بـ"عواقب لا يمكن أن تتصورها" إذا لم تفرج عن الرهائن في غزة

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حركة حماس بـ"عواقب لا يمكن أن تتصورها" إذا لم تُفرج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.



وتوجه نتنياهو في خطاب أمام الكنيست الإسرائيلي في وقت تتعثر المفاوضات في شأن تمديد وقف إطلاق النار في غزة الى حماس بالقول: "إذا لم تُفرجوا عن رهائننا، ستكون هناك عواقب لا يمكنكم تصورها".

واعتبر أنه حان الوقت لإعطاء سكان غزة "حرية المغادرة"، مشيدا بخطة ترامب "الرؤيوية والمبتكرة" لتهجير الفلسطينيين خارج القطاع.



كما أكد أنه منذ هجوم السابع من تشرين كبدت اسرائيل الاعداء اثمانا باهظة.



وقال: "نفذنا امورا لم يصدق احد اننا قادرين على فعلها وسلسلة انجازاتنا غيرت وجه الشرق الاوسط ونتأهب للمراحل المقبلة من المعركة".



وتطرق نتنياهو الى ما قاله اخيرا رئيس الموساد حول حملة تفجير اجهزة البايجر والذي تحدث عن ان توقيت تنفيذ الهجوم هذا، كان الافضل، مشيرا الى أن الامر خلق انعطافة هامة في الحرب وأدى الى انهيار نظام الاسد في سوريا

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