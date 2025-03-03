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سموتريتش: قرار بوقف إدخال المساعدات إلى غزة
أخبار دولية
2025-03-03 | 11:44
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سموتريتش: قرار بوقف إدخال المساعدات إلى غزة
أعلن وزير المالية الإسرائيليّ بتسلئيل سموتريتش، اتخاذ قرار بوقف إدخال المساعدات إلى غزة.
وقال: "خطواتنا التالية ستكون قطع الكهرباء والماء والعودة إلى القتال".
وأضاف: "كما سيتم فتح أبواب الجحيم على غزة بهجوم قوي يؤدي إلى احتلال المنطقة وإطلاق خطة الرئيس الاميركيّ دونالد ترامب لتهجير سكانها".
هذا في وقت اعربت المفوضية السامية لحقوقِ الإنسان في الأممِ المتحدة عن قلقِها من سياسات واشنطن وممارساتِ إسرائيل في الضَفة الغربية، منتقدة تدمير مخيماتِ اللاجئين وتوسيع المستوطنات.
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